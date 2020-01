Les clés pour comprendre les primaires américaines

Lundi 3 février aura lieu le caucus de l'Iowa, coup d'envoi de la primaire démocrate. Par la suite, la séquence verra se dérouler des scrutins dans chaque État du pays jusqu'en juin, après quoi, lors de la convention nationale du parti prévue en juillet à Milwaukee, l'un·e des candidat·es sera officiellement investi·e pour affronter le président Trump le mardi 3 novembre prochain.

Quelle est la différence entre primaire et caucus? Quels sont les effets de ce système de primaires pour les deux partis? Côté républicain, qu'en est-il des primaires pour 2020? Côté démocrate, que peut-on attendre du caucus de l'Iowa ce lundi 3 février?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: Robyn BECK / AFP