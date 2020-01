L'électorat afro-américain et Joe Biden, un choix paradoxal?

Depuis les années 1980, le troisième lundi de janvier est un jour férié aux États-Unis —«le Martin Luther King Day»— pour célébrer l'anniversaire du célèbre activiste du mouvement des droits civiques dans les années 1960.

En février ce sera, comme tous les ans depuis 1976, le «Black History Month», un mois pendant lequel l'histoire du peuple noir est particulièrement mise en avant dans les écoles américaines.

En bref, les Africains-Américains, qui représentent 13,4% de la population américaine semblent largement reconnus et honorés. Cependant, on sait qu'ils restent la minorité la plus pauvre du pays, victime de discriminations et de violences policières.

Par ailleurs, parmi les candidats à l'élection présidentielle de novembre prochain, ils plébiscitent actuellement le modéré Joe Biden –48% se prononcent pour l'ancien vice-président de Barack Obama.

Pourquoi ne choisissent-ils pas les candidats plus radicaux, Sanders et Warren, qui pourraient leur promettre plus de soutien, notamment économique? Pourquoi n'ont-ils jamais soutenu Cory Booker et Kamala Harris, qui se revendiquent comme Africains-Américains, et qui ont désormais quitté la course? Que proposent les candidats démocrates en ce qui concerne la communauté africaine-américaine pour 2020?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: Spencer PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP