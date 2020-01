L'épuisement face à la violence

Peut-être vous est-il déjà arrivé, face à la violence, face à trop de colère, de frustration de voir le monde injustement ce qu'il est, de vous sentir épuisé? Il peut s'agir d'un burn out, d'une dépression. Ce sont les moments où la littérature peut être la plus nécessaire. La ressource dont parle Audre Lorde dans son texte Poetry is not a luxury. La militante féministe noire américaine, poétesse, explique que la poésie n'est pas un luxe parce qu'elle permet de mettre en mots un monde nouveau qui n'existe pas encore, de penser une réalité différente, de donner corps et de légitimer nos émotions. Elle pense la poésie comme un étrier, une passerelle.

«La poésie, écrit-elle, permet de nommer ce qui n'a pas de nom pour que ce qui n'a pas de nom puisse être pensé. Nos poèmes tracent des chemins vers les horizons les plus éloignés de nos espoirs et de nos peurs, creusés dans la roche des expériences de notre quotidien.» En somme, la poésie permet de faire la révolution.

Dans cet épisode, Anaïs raconte son cheminement militant et personnel, au micro d'Hélène Carbonnel.

