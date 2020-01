Arrêtons avec les enterrements de vie de garçon

Depuis plusieurs siècles, les hommes disent adieu à leur célibat en s'adonnant à diverses festivités que l'on peut résumer en un sigle: EVG, pour enterrement de vie de garçon. C'est souvent le lieu de tous les excès, là où finit par s'exprimer ce qu'il y a de pire en chacun. Bienvenue dans un univers riche en testostérone, en alcools forts et en comportements détestables.



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous, et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Références:

Very bad things (Peter Berg, 1998)

Very bad trip (Todd Phillips, 2009)

Budapest (Xavier Gens, 2018)

Succession – S01E08 Prague (S.J. Clarkson, 2018)

Bachelorette (Leslye Headland, 2012)

Mes meilleures amies (Paul Feig, 2011)

#PireSoirée (Lucia Aniello, 2017)

Merci à Fabrice Solans du site Cordocou

Musique: «Warm Sea», Savvier

Photo: Warner Bros.