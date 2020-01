François Ruffin, candidat des écolos et des prolos?

Écolos, unissez-vous! Mais contre les riches et la croissance. L'alliance rouge-vert, c'est le projet de François Ruffin, le député insoumis qui vient de publier Il est où, le bonheur (Les liens qui libèrent, octobre 2019). Pour gagner, pour être majoritaire dans les urnes, il faudra réconcilier ce qu’il appelle les deux cœurs de la gauche, les prolos et les intellos.

L'écologie peut-elle faire ce lien? C'est le sujet de ce nouvel épisode de Poire et Cahuètes, notre podcast sur l'actualité des idées, animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste collaborateur à Slate et essayiste, en présence de deux invités: Gérald Andrieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne et essayiste, et Richard Robert, historien des idées et éditeur du site internet Telos, think tank de la gauche réformiste.

«Une bonne partie de l'électorat EELV est consensuelle, ça ne pourra pas fonctionner avec La France insoumise» Gérald Andrieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne et essayiste

Mais s'il y a bien un type d'écologie auquel François Ruffin ne souscrit pas, c'est celui des petits gestes citoyens, du consom'acteur seul face à son caddie, des marches bien intentionnées qui ne se traduisent pas dans les urnes.

«L'écologie du colibri, des petits gestes, économiquement parlant, ça n'a aucun impact» Richard Robert, historien des idées et éditeur du site internet Telos

