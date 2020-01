Pourquoi le Megxit a-t-il (presque) fait oublier le Brexit?

Direction Londres, qui connaît un mois de janvier mouvementé. À la fin du mois, le 31, nos amis britanniques vont dire bye bye à l'Europe. Des adieux prévus de longue date, maintes fois repoussés. Ceux qu'on n'avait pas vu venir en revanche, ce sont ceux d'un des couples princiers: Harry Windsor et Meghan Markle claquent la porte de Buckingham.

Dans un communiqué, celui et celle qui sont encore, pour l'instant, duc et duchesse de Sussex, ont déclaré avoir «l'intention de renoncer à leur rôle de membres “seniors” de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir sans réserve sa majesté la reine».

C'est peu dire que l'annonce a pris tout le monde de court, et à quinze jours du Brexit, c'est le Megxit qui occupe les esprits. Pourquoi ce départ? Qu'en pense la reine? Pourquoi les Britanniques semblent s'y intéresser plus qu'au Brexit?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales et Maud Garmy, journaliste spécialiste des Windsor, autrice de «L'indépendance de Harry et Meghan, bien plus qu'une question d'argent» publié sur Slate.fr.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Tolga AKMEN / AFP