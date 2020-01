À quoi ressembleront les séries de demain?

En 2019, 532 séries ont été diffusées aux États-Unis en 2019. Un record. Les plateformes de streaming se multiplient à vue d'œil; après Netflix, Amazon Prime Video et OCS, place à Hulu, Apple TV+, Disney+, Peacock, HBO Max… La peak TV et l'abondance qui la caractérise semblent plus installées que jamais. Combien de temps cela peut-il durer? La bulle de création va-t-elle exploser? Qui va gagner la guerre du streaming? Et surtout, qu'est-ce qui vient après la peak TV?

Dans cet épisode de Peak TV, Anaïs Bordages et Marie Telling reçoivent Nora Bouazzouni, critique séries notamment pour Slate.fr, et Olivier Joyard, critique séries et cinéma aux Inrocks.

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société… et inversement. Peak TV, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les quinze jours.

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Photo: Frank Okay on Unsplash