Retour à Valparaiso

Peut-être avez-vous déjà lu ce vers de Valéry Larbaud qui dit: «J'ai des souvenirs de villes comme on a des souvenirs d'amour». C'est dans Les Poésies de Barnabooth. En lisant ce vers, on peut imaginer à quel point il peut être merveilleux d’avoir ce genre de souvenirs, de contenir en soi des villes comme des mondes personnels, des villes qui n'ont rien perdu de leur fantasmes, dont la réalité n’avait pas effacé la puissance. On peut imaginer le désir que l’on peut avoir pour une géographie, de lui appartenir, de faire corps avec elle, l'envie pour ce qu’elle peut construire en nous, guérir, réparer.

Dans cet épisode, Clara nous parle de sa quête pour trouver quelque chose, quelqu'un, auquel se raccrocher. Elle raconte son histoire au micro d'Iris Ouédraogo.

