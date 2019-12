Impeachment de Donald Trump: un président au-dessus des lois?

Donald Trump est désormais le troisième président de l’histoire des États-Unis mis en accusation par le Congrès –lors d'un vote qui a eu lieu mercredi soir à la Chambre des représentants. Deux chefs ont été retenus contre le président américain: abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Le premier article a été adopté par 230 voix contre 197, et le second par 229 voix contre 198.

Après avoir passé le cap de la Chambre des représentants, l'impeachment devra être voté au Sénat, contrôlé par les Républicains. La procédure sera donc très probablement stoppée par la majorité conservatrice: elle a fait bloc autour de Trump, pas une voix ne lui a manqué.

Pourquoi les Républicains continuent-ils à défendre Trump? Qu'est-ce vote dit de l'état de la démocratie américaine? Les États-Unis sombrent-ils dans le populisme?

Réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales, présenté par Christophe Carron.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Brendan Smialowski / AFP