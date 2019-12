Comment choisir les 20 meilleures séries des 20 dernières années?

L'arrivée des plateformes de streaming, la culture des spoilers, Game of Thrones… En vingt ans, le monde a complètement changé, et les séries aussi. Plutôt qu'un top de la décennie, Slate propose un top 20 des 20 dernières années. Mais comment et pourquoi ces séries ont-elles été sélectionnées?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société… et inversement. Peak TV, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les quinze jours.

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Photo: Tim Mossholder on Unsplash