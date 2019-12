C'est quoi le gaspillage alimentaire en 2019?

En France, on estime que 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année, ce qui représente 16 milliards d'euros. Chez soi, chaque Français et Française jette en moyenne 29 kilos de nourriture par an, ce qui équivaut à un repas par semaine. Si l'on considère les pertes réalisées sur l'ensemble de la chaîne production, cela revient à un gaspillage de 155kg par an et par personne.

Le consommateur comme le producteur sont responsables d'environ un tiers chacun du gaspillage alimentaire, ce sont ensuite la transformation et la distribution qui commettent le tiers restant.

Dans le monde, les chiffres du gaspillage sont encore plus édifiants : plus de 41 tonnes sont jetées chaque seconde, 1.3 milliards de tonnes d'aliments sont donc gaspillés par an.

Pour lutter contre cela, la France prend de plus en plus de mesures. En 2013, un pacte national de lutte a été signé. L'objectif: diminuer de moitié le gaspillage d'ici à 2025.

En 2016, une loi anti-gaspi a été votée avec une mesure phare: celle d'obliger les supermarchés de plus de 400m2 à créer un partenariat avec une association d'aide alimentaire pour faire don des invendus consommables. En cas de refus, les supermarchés s'exposent à une amende de 3750 euros.

Depuis, le ministère de l'agriculture estime que les dons aux associations ont augmenté de 22%. Plus de 95% des supermarchés de plus de 400m2 donnent aujourd'hui leurs invendus.

Le renforcement de la lutte anti-gaspillage est également présente dans une loi votée en octobre 2018. L'obligation de don des invendus va être étendue à la restauration collective et à l'industrie agroalimentaire.

