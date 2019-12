Pour en finir avec la start-up nation

Elles sont entrées de façon fulgurante dans notre quotidien ces dix dernières années. Au point qu'on se demande, parfois, comment on faisait avant. Ça a commencé par des bouts de vie publiés sur Facebook, puis des achats réglés par PayPal, des rendez-vous médicaux pris sur Doctolib, un Uber réservé à la place d'un taxi, une location de vacances choisie sur AirBnB, un livre, puis un câble HDMI, puis du papier toilette commandés sur Amazon et peut-être même un repas livré par un cycliste Deliveroo. Ces innovations technologiques sont toutes le fruit de start-ups, ce mot magique promettant un nouvel élan économique et une vie plus belle. Ce mot si désirable aux oreilles d'Emmanuel Macron qu'il a souhaité, au lendemain de son élection en 2017, que la France devienne «une start-up nation».

Pourtant le bilan social, environnemental et même économique est loin d'être satisfaisant. Le réveil du rêve californien tourne à la gueule de bois. C'est le sujet de ce nouvel épisode de Poire et Cahuètes, notre podcast sur l'actualité des idées, appuyé par deux livres: Les Possédés de Lauren Boudard et Dan Geiselhart (Arkhê, 4 octobre 2019) et Start-up nation, overdose bullshit d'Arthur de Grave (Éditions Rue de l'échiquier, 19 septembre 2019).

«Des boîtes se réclament start-up parce que c'est chouette, mais il n'y a aucune réalité derrière» Anaïs Richardin, directrice de Maddyness

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste collaborateur à Slate et essayiste. Les invité·es de cet épisode sont Anaïs Richardin, directrice de Maddyness, et Hubert Guillaud, rédacteur en chef d'InternetActu.net.

«La start-up nation consiste à transformer tout problème social en solution technique» Hubert Guillaud, rédacteur en chef d'InternetActu.net

Si vous avez aimé cet épisode de Poire et Cahuètes, n'hésitez pas à nous donner la note maximale sur iTunes et ailleurs, et à parler de ce podcast autour de vous. Vos remarques et commentaires sont les bienvenus sur nos réseaux sociaux.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Candelabra (Saeptem imPeC cut)», LATASHÁ

Photo: Franck V. on Unsplash