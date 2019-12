Impeachment, des «preuves accablantes» et une procédure qui s'accélère

Depuis plusieurs semaines, l'actualité américaine est ponctuée par de nouveaux rebondissements concernant la procédure de destitution –impeachment– de Donald Trump –qui a été lancée le 24 septembre par la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

Cette semaine, les choses semblent s'accélérer: la commission d’enquête parlementaire dirigée par le représentant démocrate Adam Schiff a publié son rapport d'enquête avec des «preuves accablantes» contre le président américain. De plus, les Démocrates affirment vouloir aller vite et procéder au vote de la Chambre des représentants sur l’impeachment avant la fin de la session parlementaire, prévue le vendredi 12 décembre.

Un tel délai est-il réaliste? Quels sont les nouveaux faits reprochés à Donald Trump? Pourront-ils changer la donne?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to sign off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri et spécialiste des États-Unis et, cette semaine, Christophe Carron, rédacteur en chef de Slate.fr.

Si vous souhaitez en savoir encore un peu plus sur l'impeachment, vous pouvez (ré)écouter le premier épisode de Trump 2020 sur le sujet.

