Manifestations: les reporters en première ligne

Sur le terrain, entre les manifestant·es et les forces de l’ordre, il y a les journalistes. Pour la télévision, la presse écrite, la radio ou internet, les reporters viennent au cœur des cortèges pour ramener des infos dans les rédactions et sont souvent malaimé·es, voire malmené·es par les deux camps. On leur reproche d'un côté d’être à la solde du pouvoir, et de l'autre de justifier la violence des protestataires. Ce quatrième épisode du podcast Les forces du désordre leur donne directement la parole.

Dans Les forces du désordre, la journaliste Samia Basille vous emmène au cœur des manifestations et donne pour la première fois la parole aux forces de l'ordre comme aux manifestant·es pour comprendre l'escalade de la violence et recréer un dialogue devenu impossible. Face à l'incompréhension, face aux fantasmes, Les forces du désordre répond avec des faits: sur les actions des manifestants, sur la répression, sur la couverture médiatique, sur la réponse judiciaire.

Générique: «Gray State (Saeptem Désordre Edit)», S3th

Photo: BORIS HORVAT / AFP