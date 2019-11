Il ne se passe pas un jour sans que j'aie envie d'alcool, que faire?

Depuis son adolescence, Laura boit beaucoup quand elle sort. Aujourd'hui, à 26 ans, pas un jour ne passe sans envie d'alcool. Le besoin de boire la prend de plus en plus tôt dans la journée. Comment faire face à ses addictions? De son côté, Antoine a des boutons qui germent sur son visage. Et quand il essaie de s'en débarasser face au miroir de la salle de bain, il se rend compte qu'à part du pus, ils renferment également plusieurs poils de barbe. Pourquoi sont-ils concentrés dans un seul bouton? Pour les aider à y voir plus clair, nous avons rencontré deux médecins. Voici leurs réponses.

Dans Questions gênantes, un podcast proposé par LIVI, des médecins répondent à vos interrogations les plus intimes. Parce qu'il y a beaucoup de petits ou gros maux sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots par peur du regard de l'autre, professionnel ou pas.

Musique: «Thank You», Joakim Karud