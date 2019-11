Michael Bloomberg, peut-il sauver les Démocrates?

À moins de trois mois des primaires démocrates américaines, les candidats et candidates en lice continuent à faire campagne dans le pays pour espérer être désigné·es comme candidat·e à l'élection présidentielle de 2020. Une tâche qui se révèle compliquée les débats sont pollués par l'impeachment et par une polarisation idéologique au sein même du parti.

De plus, les trois candidat·es en tête inquiètent par leur âge –surtout Joe Biden, 73 ans et Bernie Sanders, 78 ans. Enfin, de nouveaux candidat·es continuent à entrer en lice comme Deval Patrick et Michael Bloomberg. Ce dernier, milliardaire et ancien maire de New-York, pourra-t-il changer la donne?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to sign off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri et spécialiste des États-Unis et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores