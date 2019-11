J'ai un testicule qui pend plus que l'autre et ça m'inquiète

Sandra a un peu honte: tous les jours après le déjeuner son ventre gargouille et dans l'open space, ça ne passe pas inaperçu. Comment arrêter ces bruits qui la gênent devant ses collègues? De son côté, Ali a un testicule qui pend plus que l'autre. A-t-il des raisons de s'inquiéter? Pour les aider à y voir plus clair, nous avons rencontré deux médecins. Voici leurs réponses.

Dans Questions gênantes, un podcast proposé par LIVI, des médecins répondent à vos interrogations les plus intimes. Parce qu'il y a beaucoup de petits ou gros maux sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots par peur du regard de l'autre, professionnel ou pas.

Musique: «Thank You», Joakim Karud