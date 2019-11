Donner de son temps

Dans le film des frères Dardenne Deux jours, une nuit, Marion Cotillard joue le rôle d'une employée d'une entreprise de panneaux solaires. Elle revient de congé maladie et pendant son absence, son patron a réparti son travail sur les autres employés, en leur donnant une prime. Au retour de Sandra ils ont un choix: perdre leur prime et permettre à Sandra de reprendre son travail, ou garder leur prime et Sandra perdra son emploi.

Le film pose cette question: qu'est-ce qui déclenche des élans de solidarité? Qu'est-ce qui fait qu'un individu, puis un groupe, peut trouver en lui le ressort de se sacrifier pour un autre? Est-ce que c'est une question d'empathie, de générosité? Est-ce que c'est une pure question politique?

Dans l'épisode d'aujourd'hui vous entendrez l'histoire de Christophe, au micro d'Iris Ouédraogo, qui nous raconte comment ses collègues de travail se sont mobilisés pour lui donner du temps.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Cet épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. La musique est de Marine Quéméré. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est présenté par Charlotte Pudlowski et produit par Louie Média pour Slate.fr.

Photo: Rachel Crowe on Unsplash