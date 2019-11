Netflix, Disney+... le renouveau du soft power américain?

Après Netflix, Hulu et Amazon Prime Video... Ce 12 novembre, aux États-Unis, Disney a lancé Disney+, sa nouvelle plateforme de vidéo à la demande –composée des classiques de Disney, de séries TV mais aussi des franchises comme Marvel et Star Wars. Avec un abonnement mensuel de 7 dollars, Disney+ se place comme un concurrent direct à Netflix et ses 158 millions d'abonnés.

L'arrivée de cette nouvelle plateforme poursuit la mutation de la pratique des consommateurs, qui se détournent à la fois des salles de cinéma et des chaines de télévision. De fait, en 2018, le nombre d'abonnés à des plateformes de streaming dépasse le nombre d'abonnés à des chaines câblées: 613 millions contre 556 millions.

Quelle est la place du cinéma hollywoodien dans ce nouveau paysage audiovisuel dominé par le streaming? Le cinéma doit-il s'adapter au format Netflix?

