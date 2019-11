Les personnes intersexes, grandes oubliées de la fiction

Ce n'est pas parce que la Quinzaine de Visibilité Intersexe vient de s'achever qu'il faut cesser de parler du sujet, qui concerne près de 2% d'entre nous. À travers les rares fictions réalisées sur le sujet et quelques documentaires extrêmement éclairants, tour d'horizon d'une situation trop méconnue, vécue par des personnes qui souffrent généralement en silence.



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



Références:

AJL - Donner la parole aux personnes intersexes

Collectif Intersexes et Allié·e·s-OII France: https://cia-oiifrance.org

Quinzaine de Visibilité Intersexe

Ni d'Ève ni d'Adam de Floriane Delvigne https://vimeo.com/ondemand/nidevenidadam

Orchids – My intersex adventure de Phoebe Hart https://www.youtube.com/watch?v=h8v-WSuhFjk

Générique: «Warm Sea», Savvier

Photo: Détail de l'affiche du film Orchids – My intersex adventure