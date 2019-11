Les Partout contre les Quelque Part: la nouvelle lutte des classes

Le Brexit au Royaume-Uni, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, les «gilets jaunes» en France... Un peu partout dans le monde, une partie de la population fait entendre sa voix, sa colère, s'élève contre les élites. Ce sont les Somewhere, les «Quelque Part», théorise le journaliste et économiste britannique David Goodhart dans son livre Les deux clans, la nouvelle fracture mondiale (Les Arènes, 13 novembre 2019). Par opposition, une personne aux idées progressistes, libérale, bien lotie sur le plan socio-économique appartiendra certainement à la catégorie des Anywhere, les «Partout».

Le clivage de David Goodhart est-il pertinent? Est-il l'équivalent de l'opposition entre la France des métropoles et la France périphérique? Êtes-vous plutôt un «Quelque Part» ou un «Partout»? Les deux clans pourront-ils un jour se rejoindre?

On en parle dans Poire et Cahuètes, le nouveau podcast de Slate.fr consacré à l'actualité des idées, animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef adjointe de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste et essayiste. Les deux invités de cet épisode sont Elena Scappaticci, éditrice chez Arkhé, et Jean-Marie Pottier, journaliste indépendant.

Retrouvez ici l'article que Jean-Marie Pottier avait consacré au livre de David Goodhart en 2017 sur Slate.fr.

Photo: Marc Falardeau