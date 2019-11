Fermentation, distillation: le complexe processus de fabrication du whisky

Comment est fabriqué le whisky? Quelles matières premières sont utilisées, quels savoir-faire se montrent indispensables, quelles étapes doivent être respectées? Dans Sensology, un podcast proposé par The Glenlivet, des expert·es vous dévoilent les coulisses de l’élaboration et de la dégustation du whisky.



Pour ce deuxième épisode, Christine Lambert, journaliste spécialiste des spiritueux, Sébastien Menguant, expert chez le caviste Julhès, et Julia Mason, ambassadrice de la marque The Glenlivet, lèvent le voile sur le processus de fabrication du whisky. Concassage, fermentation, distillation… les étapes sont nombreuses, et demandent un savoir-faire exemplaire. Dégustation d’un 12 ans d’âge The Glenlivet.

