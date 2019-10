Donald Trump, fou ou pas fou?

Pas une semaine sans que les sorties de route de Donald Trump ne fassent la une des journaux: entre son comportement erratique, imprévisible, agressif et ses tweets injurieux à toute heure du jour et de la nuit, bon nombre de journalistes et professionnel·les de santé s'interrogent sur la santé mentale du président américain.

Au-délà des réseaux sociaux, les prises de paroles de Trump deviennent de plus en plus incontrôlées. La dernière en date: ce dimanche 27 octobre, lors d'une conférence de presse, le président américain a annoncé qu'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique, était mort «comme un chien et comme un lâche», en «gémissant, pleurant et criant».

Trump est-il fou? Que disent les psychologues? Que prévoit la Constitution? Est-il vraiment capable de gouverner?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to sign off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri et spécialiste des États-Unis et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

