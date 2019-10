Trump cherche-t-il à semer un désordre mondial?

L'annonce du retrait des troupes américaines du nord de la Syrie, au profit de la Turquie et en défaveur tragique des Kurdes, a surpris et désolé jusque dans le camp de Donald Trump. Sa politique étrangère chamboule complètement les alliances traditionnelles et même le multilatéralisme qui était à l'oeuvre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Quelle est la stratégie diplomatique du président américain? Pourquoi cherche-t-il à se lier à des autocrates? Quelles conséquences pour nous, Européen·nes?

Les réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales, présenté cette semaine par Hélène Decommer.

