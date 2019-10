Qui invente vraiment les tours de magie?

Tout le monde a déjà croisé un magicien. Mais savez-vous qui crée les tours de magie? Qui est le plus grand magicien du monde? Pourquoi si peu de femmes font de la magie? Dans Magicos, Guillaume Natas reçoit magiciens et magiciennes pour répondre à ces questions et à toutes celles que vous vous posez.

Pour ce premier épisode, Guillaume Natas a réuni Maxime Schucht et Sylvain Vip, deux créateurs de tours dont les secrets sont convoités aussi bien par les amateurs et amatrices que par les profesionnel·les. Chacune de leur création est attendue, scrutée et le plus souvent très appréciée, si bien que vous avez certainement déjà aperçu le fruit de leur travail… sans le savoir.

Musique: «Swagger (Saeptem Magicos False Cut)», Quincas Moreira

Photo: Pexels de Pixabay