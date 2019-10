Accord sur le Brexit, la cynique victoire de Boris Johnson

Après cinq jours de négociations, Boris Johnson s'est enfin entendu avec l'Union européenne sur les conditions du Brexit. Cet accord conclu entre Londres et Bruxelles doit passer l'étape de la validation par la Chambre des communes, qui s’est fait une spécialité de rejeter ceux que lui présentait l'ex-Première ministre Theresa May.

Ratifié ou non, ce deal est-il une victoire de Boris Johnson? Les discussions autour de la frontière irlandaise, point d'achoppement entre la Grande-Bretagne et l'Union, vont-elles réveiller les tensions entre séparatistes? Un nouveau référendum est-il possible?

Les réponses dans Le monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Marion Van Renterghem, journaliste et autrice de Mon Europe, je t'aime moi non plus, publié chez Stock, et Christophe Carron, rédacteur en chef de Slate.fr.

Si vous aimez Le Monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP