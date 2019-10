Trouver une vérité

Il y a un passage, dans un livre d’entretiens de la romancière Annie Ernaux, L'écriture comme un couteau, dans lequel elle parle de définir ou non la littérature, la fiction, de la place du je, et dans ce passage, elle dit «Pour moi, la vérité est simplement le nom donné à ce qu'on cherche et qui se dérobe sans cesse.» C'est beau de parler de vérité dans le contexte de l’écriture parce que précisément l’écriture est une recherche, un point de vue donné, qui ne peut jamais être totale et jamais raconter une vérité absolue.

De manière générale, chaque récit est une recherche de vérité, une tentative de proposer une version possible, et plus les points de vue s’accumulent, plus vous entendrez différentes personnes vous raconter leur point de vue sur une même histoire, plus l’illusion de vérité sera grande.

Mais il y aura toujours une autre version possible de cette histoire, une autre vision selon que le témoin aura grandi, changé, se sera remémoré quelque chose, et le palimpseste peut continuer à l’infini. La vérité se dérober à l’infini. Dans l'épisode de cette semaine, Léa raconte sa quête personnelle de vérité, au micro de Jeanne-Marie Desnos.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Cet épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. La musique est de Adrien Casalis. Maureen Wilson était à l’édition et à la coordination. Transfert est présenté par Charlotte Pudlowski et produit par Louie Média pour Slate.fr.

Photo: Zach Guinta