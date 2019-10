Trump, Warren, Sanders, Biden... qui va dépenser des millions?

Ce mardi 15 octobre se tenait le quatrième débat télévisé entre douze candidat·es démocrates à l'investiture. Ce même jour, les canditat·es en lice à la présidentielle avaient pour obligation de publier leurs comptes de campagne.

Aux États-Unis, les montants levés atteignent des sommes astromoniques: en 2016, Hillary Clinton et Donald Trump avaient dépensé près de 2 milliards de dollars à eux deux. À titre de comparaison, en 2017 la totalité des candidat·es à l'élection présidentielle française n'avait dépensé que 74,1 millions d'euros.

Quelles sont les lois qui encadrent le financement des campagnes électorales? Que sont les PAC et les super PAC, ces comités qui amassent des sommes folles? Quelle stratégie Elizabeth Warren –une candidate démocrate qui défend une moralisation de la vie politique– va-t-elle adopter?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to sign off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri et spécialiste des États-Unis et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores