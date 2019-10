Xavier Dolan, apprendre aux hommes à se remettre (enfin) en question

Huit films en dix ans (et pas n’importe quels films): c’est le bilan de Xavier Dolan, dont la dernière œuvre en date sort ce mercredi. Très ambitieux, ce qui lui a souvent été reproché, Dolan livre avec Matthias&Maxime un film sur l’amitié masculine, sur l’amour et le désir qui s’immiscent et sur les étiquettes qu’on nous colle.



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d’actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu’il s’agit d'interroger les privilèges des hommes.



Générique: «Warm Sea», Savvier

Photo: LOIC VENANCE/AFP