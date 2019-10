La Chine est-elle redevenue totalitaire et belliqueuse?

Le 1er octobre, la République populaire de Chine fêtait ses soixante-dix ans. Pékin a dignement célébré cet anniversaire avec, si l'on en croit les dirigeants, le plus grand défilé militaire organisé depuis 1949. 15.000 soldats ont paradé sur l'avenue de la Paix-Éternelle, qui traverse la place Tiananmen. Un défilé qui sonne comme une démonstration de force de la Chine au reste du monde, précédé d'un discours de Xi Jinping, dans lequel il a affirmé: «Aucune force ne peut entraver le progrès du peuple chinois et de la nation chinoise.»

Qui Pékin veut-il impressionner? Où en est le pays sur les plans intérieur et international? Peut-on encore espérer voir les droits humains, tels qu'on les connait en Occident, s'établir en Chine?

Les réponses dans Le monde devant soi, le podcast hebdomadaire de Slate.fr sur l'actualité politique française et internationale, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales, présenté par Christophe Carron.

Si vous aimez Le Monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous, et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Greg Baker / AFP