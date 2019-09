«L'héritier politique de Jacques Chirac, c'est François Hollande»

Cette semaine, Le monde devant soi est intégralement consacré au cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, disparu le 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans.

Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, reviennent sur la carrière d'un géant de la politique française: ses échecs, ses réformes, son héritage politique et son action, importante, sur la scène internationale.

Jacques Chirac a-t-il transformé la France? Que retenir de ses deux mandats à l'Élysée? Le gaulliste a-t-il été gaullien dans sa pratique du pouvoir? Et est-il comme on l'entend parfois, le dernier grand président de la Ve? Les réponses dans Le monde devant soi, le podcast hebdomaire de Slate.fr sur l'actualité politique française et internationale, présenté par Christophe Carron.

