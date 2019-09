«De tous côtés on n'entend plus que ça, des coups de canon, des coups de bazooka»

René, 67 ans, raconte à sa fille Nina ses années 52-62, ses années algériennes, celles de l'enfance et de la guerre. En cinq épisodes, il fait appel à ses sens pour se souvenir de ce que ses yeux d’enfant ont vu, de ce que son nez sentait, de ce qu’il mangeait et ne mange plus, de ce que ses mains saisissaient pour jouer, de ce que son corps ressentait sous le soleil oranais, les langues mêlées qu’il entendait au marché, les bruits sourds des armes et, parfois, des larmes.

Les sons de l'Algérie, ceux des gens, de la vie, de la rue, de la guerre, les chansons et les souvenirs : ce premier épisode de 52-62, mon enfance en Algérie est consacré à l'ouïe.

Musique: «I don't want to do this without you (Saeptem 52/62 Cut)», Late Night Feeler

Photo: AFP Photo