«Au nom de la terre», Guillaume Canet rencontre Yvette Laîné, agricultrice

Incarnations, c'est l'émission qui vous emmène à la frontière entre cinéma et réalité. Ça se passe comment, en vrai? D'être un flic infiltré au sein d'un gang, une astronaute perdue dans l'espace, un chercheur, une mère de famille, une victime, un bourreau, un étudiant en médecine, une exploratrice, un archéologue… Dans Incarnations, Stéphanie Chermont et Marie Salah vont tenter de répondre à cette question. Avec une idée simple: faire se rencontrer un acteur ou une actrice et la personne qu'il ou elle incarne dans la vraie vie. Comment devient-on quelqu'un d'autre à l'écran? Cette personne, incarnée, se sent-elle bien représentée? Le cinéma a-t-il le pouvoir de changer les choses?

Pour ce premier épisode, Incarnations organise la rencontre de Guillaume Canet, à l’affiche d'Au nom la Terre où il joue un agriculteur que l'on suit sur plusieurs décennies, et d'Yvette Laîné, agricultrice et membre de la Coordination rurale, un syndicat agricole français.

Musique : Stéphane Lopez