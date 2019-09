Immigration, Emmanuel Macron fait-il du Sarkozy?

L'actu en France, c'est Emmanuel Macron qui a fixé sa nouvelle ligne en matière de politique migratoire à deux semaines de l'ouverture du débat sur l'immigration au Parlement. Les propos ont clivé, même au sein de son propre camp. Pourquoi le président durcit-il son discours? Quel bénéfice peut-il en tirer? Et pourquoi semble-t-il si difficile de traiter sereinement ce sujet?



L'actu dans le monde, ce sont les législatives israéliennes. Signent-elles la fin du règne de Benyamin Netanyahou? Qui est Benny Gantz, le grand vainqueur du scrutin? Et quel sera l'impact de ces résultats sur la région?



Les réponses et analyses de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste, spécialiste des relations internationales.

