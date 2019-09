Dans la tête de Jean-Marie Bigard

«Les vraies femmes n'en prennent pas ombrage. Y a que les vraies femmes qui veulent avoir des couilles comme nous et être aussi cons que les hommes qui gueulent après moi.» Jean-Marie Bigard ne comprend pas pourquoi Muriel Robin trouve son humour déplacé. Il fallait bien un épisode pour tenter de lui expliquer.



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d’actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu’il s’agit d'interroger les privilèges des hommes.



