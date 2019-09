Afghanistan, le jeu dangereux de Donald Trump

À quoi joue Donald Trump? Le président des États-Unis a annoncé le 7 septembre l'annulation d'une réunion secrète avec des représentants talibans. Une rencontre qui aurait dû permettre la conclusion d'un accord de paix, en négociation depuis un an, en vue du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Après le départ fracassant de son conseiller à la sécurité nationale, le faucon John Bolton, Donald Trump va-t-il apaiser sa stratégie en matière de politique étrangère?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to sign off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: Nicholas Kamm/AFP