Port d'armes, un sujet de campagne sous surveillance de la NRA

Sur la question du port d'armes comme sur bien d'autres sujets, Donald Trump a pris des positions contradictoires. Mais il va falloir qu'il se positionne clairement: après les tueries de cet été, le débat est –encore– revenu à la une. Et la question pourrait bien s'inviter dans la campagne, mais la NRA veille à ce que rien ne bouge.

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to sign off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri et spécialiste des États-Unis, et cette semaine Christophe Carron, rédacteur en chef de Slate.fr.

