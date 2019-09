L'hétéro-gay, cliché usé des comédies

C'est l’histoire de deux mecs hétéros qui décident de faire semblant d'être gays. C’est l'histoire de stéréotypes, de blagues éculées, d'une communauté que certains continuent à singer aujourd'hui encore, avec des intentions plus ou moins louables, mais avec des résultats généralement calamiteux. Cette deuxième saison s’ouvre sur la question suivante: pourquoi les films où les hétérosexuels se déguisent en homosexuels posent-ils problème?



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d’actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu’il s’agit de remettre en question les privilèges des hommes.



Références:

All inclusive (Fabien Onteniente, 2019)

Quand Chuck rencontre Larry (Dennis Dugan, 2007)

Épouse-moi mon pote (Tarek Boudali, 2017)

Le Placard (Francis Veber, 2001)

Merci à Fabien Randanne, journaliste à 20 minutes.

Générique: «Warm Sea», Savvier

Illustration: Détail de l'affiche du film All inclusive