Chine-USA, de la guerre commerciale à la guerre tout court?

Donald Trump souffle le chaud et le froid face Xi Jiping. Les États-Unis sont en pleine guerre commerciale avec la Chine. Le président américain multiplie les accusations à l'encontre de Pékin, tout en encourageant les entreprises américaines à investir le sol chinois. Quelles seront les conséquences pour le reste du monde de ce comportement illisible?

