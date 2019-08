Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur «Mansplaining»

Pour ne pas totalement vous abandonner au mois d'août, on vous a préparé un épisode spécial, consacré aux coulisses et aux lignes directrices de Mansplaining. En prime, on vous annonce le sujet de l'épisode de rentrée, que vous pourrez écouter dès le mercredi 4 septembre. Cet épisode est présenté par Constance Daulon, rédactrice en chef adjointe de Slate.fr, et par Thomas Messias.

Un mercredi sur deux (et en hors-série pendant l'été), Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

