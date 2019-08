La chambre d'hôtel, cadre de tous les fantasmes

Pour quelques heures ou pour une nuit, les hôtels accueillent chaque jour des couples et leurs fantasmes. Après les clubs libertins et internet, Lucile Bellan investit les chambres d'hôtel. Que se passe-t-il derrière leurs portes verrouillées (mais souvent mal insonorisées)? Quelles histoires se cachent entre leurs murs? Y prend-on plus de plaisir que chez soi?

Lieux du sexe, une série de reportages en 5 épisodes, à retrouver chaque semaine sur Slate.fr.

Pour suivre nos dernières sorties, rejoignez notre nouveau compte Instagram @SlatePodcasts. Découvrez aussi le Slate Podcast Club.

Musique: «Urchins (Saeptem Redux)», de Rondo Brothers.