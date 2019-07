Derrière la porte d'un club libertin

On en parle souvent mais on n'y va jamais. Cet été, Lucile Bellan vous emmène dans les cinémas porno, les hôtels, les recoins d'internet et autres lieux du sexe. Dans ce premier épisode, elle se rend dans plusieurs clubs libertins. Secs ou humides, à Paris ou en région, ils véhiculent tous les fantasmes. Que se cache-t-il vraiment derrière leurs portes?

Lieux du sexe, une série de reportages de Slate.fr en 5 épisodes à retrouver chaque semaine.

Pour suivre nos dernières sorties, rejoignez notre nouveau compte Instagram @SlatePodcasts. Découvrez aussi le Slate Podcast Club.

Musique: «Urchins (Saeptem Redux)», de Rondo Brothers.