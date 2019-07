Hors-série d'été: guide de vacances pour hommes

Parce que les masculinités restent un sujet, même pendant les grandes vacances, on vous a préparé un petit guide des comportements à éviter à la plage… et ailleurs. L'été, la chaleur et le sentiment de liberté ne doivent pas faire oublier aux hommes que les femmes ne sont pas à leur disposition. Et bon mois de juillet, bien sûr.

Un mercredi sur deux (et en hors-série pendant l'été), Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous, et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Pour suivre nos dernières sorties, rejoignez notre nouveau compte Instagram @SlatePodcasts, ainsi que le compte de Mansplaining.

Références:

Le Ciel, les oiseaux et… ta mère! (Djamel Bensalah, 1998)

Les Bronzés (Patrice Leconte, 1978)

L'Hôtel de la plage (Michel Lang, 1978)

MILF (Axelle Laffont, 2017)

15 août (Patrick Alessandrin, 2000)

All inclusive (Fabien Onteniente, 2018)

«Dix sur dix» (Gims, Dadju et Alonzo, 2019)

Statistiques sur les départs en vacances de la population française

«“Le ciel, les oiseaux et… ta mère!”, quand la banlieue faisait salle comble»

Générique: «Warm Sea», Savvier

Illustration: Nina Conte via Unsplash