Donald Trump va-t-il devoir changer sa politique d'immigration?

Familles séparées (parents en prison, enfants conduits dans des centres de rétention épouvantables), photo terrible d'un père et de sa petite fille morts noyés prise par une photographe mexicaine le 23 juin… Les États-Unis, grand pays d'immigration, sont-ils devenus fous? Donald Trump s'est fait élire sur un projet de fermeture des frontières. Sera-t-il obligé d'évoluer sur ce point?

Pour ne pas perdre une miette de la campagne présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to sign off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri) pour proposer tous les mercredis Trump 2020, un podcast dans lequel Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO, en décryptent l'actualité.

Générique: «Ghost City», de Dmitriy Diomores