Pourquoi les règles devraient être le problème de tout le monde

Tabou, honte, dégoût… les règles font peur. Les femmes n'ont jamais pu en parler librement. Un silence imposé par la société, les règles étant perçues comme repoussantes. Pour le podcast 18 mois, #MeToo, le féminisme et nous, Sarah Koskievic s'est entretenue avec des figures de proue du mouvement féministe: Ovidie, Eli Erlick, Erika Lust, Noa Jansma, Madame Gandhi et Pénélope Bagieu. Ces trois dernières ont répondu à ses questions au sujet des menstruations: des interviews réalisées avant et après #MeToo, pour découvrir ce qui a réellement changé.

Générique : «Slip», de Geographer.