Comment la jeunesse s'engage-t-elle pour l'avenir? Les initiatives menées par les étudiants sont nombreuses et prometteuses. Certaines s'intéressent aux énergies renouvelables, c'est le cas de l'association TREVE qui récolte des fonds pour organiser un tour d'Europe de trois mois en voiture électrique, d'autres ont un rôle à jouer dans l'intégration des jeunes diplômés dans le monde du travail, c'est ce à quoi travaillent les Junior-Entreprises en proposant aux étudiants des projets professionnalisants. Clara Marino et Bastien Nussbaumer font partie de la nouvelle génération durable et nous parlent de leurs ambitions pour l'avenir.

Un podcast animé par Andréane Meslard, avec Clara Marino (TREVE) et Bastien Nussbaumer (Confédération Nationale des Junior Entreprises).

Crédits

The good galaxy est un programme proposé par Engie. Direction de projet: Valerie Gaudart et Elisabeth Richard. Idée originale et coordination: Agence Clé. Journalistes: Andréane Meslard, Cyrielle Hariel et Cynthia Illouz. Réalisation et mixage: Solène Moulin, Thomas Plé et Sebastien Salis. Production déléguée: Binge Audio Creative. Musique originale: Théo Boulenger. Identité graphique: Publicis (adapté par Upian)