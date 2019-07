Protection des océans, l’épopée contemporaine

Cycles de vent perturbés, pollution des eaux par les plastiques, chute de la biodiversité marine: l’état des océans atteint un stade critique. Rencontre avec quatre personnes engagées, en contact permanent avec l’univers marin, qui sensibilisent le grand public aux problématiques environnementales et inventent de nouvelles manières de produire des énergies renouvelables à partir des océans. Autour de la table, le kitesurfeur Alex Caizergues, la surfeuse Pauline Ado, Marie Tabarly navigatrice et fondatrice du Elemen’Terre Project, et Amélie Fontcuberta, responsable scientifique chez Ecocean.

Un podcast animé par Cyrielle Hariel avec Alex Caizergues, Amélie Fontcuberta, Pauline Ado et Marie Tabarly.

