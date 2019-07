L’entreprise du XXIe siècle sera citoyenne

Plurielles, intergénérationnelles et engagées, les entreprises de demain s’appuient sur les communautés internes et l’intelligence collective pour réinventer les futurs possibles et changer de paradigme. Comment fédérer les salariés pour révolutionner leur propre entreprise? Retour d’expérience avec Anne Thévenet-Abitbol, directrice prospective et nouveaux concepts chez Danone, qui a mis en place plusieurs programmes pour développer le leadership féminin et la mixité entre générations au sein du groupe, et Michel Lévy-Provencal, cofondateur et CEO de Boma, une communauté qui regroupe et fédère des change maker sur les cinq continents.

Un podcast animé par Cyrielle Hariel avec Anne Thévenet-Abitbol et Michel Lévy-Provencal.

Crédits

The good galaxy est un programme proposé par Engie. Direction de projet: Valerie Gaudart et Elisabeth Richard. Idée originale et coordination: Agence Clé. Journalistes : Andréane Meslard, Cyrielle Hariel et Cynthia Illouz. Réalisation et mixage: Solène Moulin, Thomas Plé et Sebastien Salis. Production déléguée: Binge Audio Creative. Musique originale: Théo Boulenger. Identité graphique: Publicis (adapté par Upian)