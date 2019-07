Repenser notre rapport à la nature

A l’heure où notre style de vie et nos modes de consommation mettent en danger l’environnement, il est temps de considérer à nouveau la nature comme source d’inspiration et d’innovation, grâce au biomimétisme. Quelles leçons tirer du fonctionnement du vivant? Comment reproduire les structures naturelles dans les matériaux? Comment réintégrer le cycle de l’eau dans nos écosystèmes urbains? Et surtout, comment placer le biomimétisme au centre des stratégies de R&D?

Réponses avec trois acteurs et actrices du changement en la matière. Hortense Hareng co-fondatrice et présidente de Fleurs d’ici, lutte pour la réduction de l’empreinte carbone de notre consommation de fleurs, en privilégiant la vente des plantes locales et de saison. Kalina Raskin est directrice générale du Ceebios, le Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis, qui fédère les acteurs de la biomimétique dans le monde académique et des entreprises. Acteurs qui se réuniront lors de la 4e édition du Biomim’expo, un rassemblement créé par Alain Renaudin.

Un podcast animé par Cynthia Illouz avec Hortense Hareng, Kalina Raskin et Alain Renaudin.

