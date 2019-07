1000 solutions pour la transition écologique

Après son tour du monde en avion uniquement alimenté par de l’énergie solaire, Bertrand Piccard poursuit son évangélisation des consciences avec la Fondation Solar Impulse. Son mantra ? Les freins à la transition écologique ne viennent pas de la technologie, mais de l’inertie des consciences et comportements humains. Son ambition ? Proposer 1000 solutions pour convaincre les industriels qu’il est possible de générer du profit tout en se dirigeant vers le zéro carbone, et qu’il est possible grâce aux entreprises de réduire le fossé entre écologie et économie. Nous ne sauverons pas la planète avec des convictions écologiques, mais avec une croissance qualitative dans les domaines des mobilités, du bâtiment et la distribution d’énergie.

Un podcast animé par Cynthia Illouz avec Bertrand Piccard.

